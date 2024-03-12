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الثلاثاء، 12-03-2024 01:31 م

فون دير لاين تحذر إيران من "تزويد" روسيا بصواريخ باليستية

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الوكيل الإخباري - توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إيران بفرض عقوبات إضافية عليها في حال "تسليم" روسيا صواريخ باليستية في وقت نفت فيه موسكو وطهران مرارا هذه الاتهامات الغربية.

وتحدثت فون دير لاين اليوم الثلاثاء عن هذه المزاعم أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ وأضافت: "سأضيف أننا مستعدون للرد بعقوبات إضافية في حال زودت إيران روسيا بصواريخ باليستية".

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يشار إلى أنه في نهاية فبراير الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية، دون تقديم أي أدلة، أن إيران نقلت نحو 400 صاروخ باليستي إلى روسيا منذ بداية يناير.


من جهته، رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، هذه التقارير الإعلامية الغربية، وقال إن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة.


بدوره، أكد السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن تصريحات الدول الغربية حول دعم السلطات الإيرانية لروسيا على الجبهة الأوكرانية "لا تتناسب مع الواقع".

 

RT

 




 

 


 

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