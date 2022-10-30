بلينكن: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح بوقف صادرات الحبوب

الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن روسيا تستخدم الغذاء كسلاح بوقف مشاركتها في صفقة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وذلك من خلال زيادة تفاقم الأزمات الإنسانية.

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وقال بلينكن في بيان إن "أي إجراء من جانب روسيا لتعطيل هذه الصادرات المهمة للحبوب هو في الأساس بيان مفاده أنه يتعين على الناس والعائلات في جميع أنحاء العالم دفع المزيد من أجل الغذاء أو الجوع".



وندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالقرار وقال إنه "مشين تماما" وسيفاقم الجوع.



وقال بايدن للصحفيين في ولاية ديلاوير مسقط رأسه "لا يوجد شيء يستحق ما يفعلونه. تفاوضت الأمم المتحدة على ذلك الاتفاق وينبغي أن يكون ذلك نهاية الأمر".

سكاي نيوز