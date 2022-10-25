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الثلاثاء، 25-10-2022 04:31 م

رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة تتوقع أوقاتا صعبة وتؤكد دعم أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - تعهدت جورجيا ميلوني، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، اليوم الثلاثاء بأن تقود البلاد للخروج من واحدة من أصعب الفترات منذ الحرب العالمية الثانية وبالحفاظ على دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا.

وفي خطابها الأول أمام البرلمان، قالت ميلوني بنبرة حماسية إن تحالفها القومي اليميني سيجعل صوته مسموعا في أوروبا، وشددت على معارضتها للعنصرية والتمييز.

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وتابعت في خطاب تطرق إلى طيف واسع من القضايا واستمر أكثر من ساعة أن إيطاليا ستواصل دعم العقوبات الغربية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم الضغط على واردات الغاز القادمة من روسيا.


وفازت ميلوني (45 عاما) زعيمة حزب اخوة إيطاليا بالانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف انتخابي ضم حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني.


وتمثل هذه الحكومة الإدارة الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد أثارت العلاقات الوثيقة السابقة بين موسكو وكل من برلسكوني وسالفيني المخاوف بشأن سياستها الخارجية.

 

البيان

 




 

 


 

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