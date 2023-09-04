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الإثنين، 04-09-2023 04:44 م

بوتين: تكنولوجيا الجينات قد تؤدي إلى إنتاج «سلاح ذي قوة تدميرية رهيبة»

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تدرك «أهمية ومخاطر» تكنولوجيا علم الوراثة «الجينات»، وتسعى إلى الحفاظ على نهج أخلاقي في هذا المجال من الأبحاث؛ لأنه قد يؤدي في النهاية إلى إنتاج «سلاح ذي قوة تدميرية رهيبة».

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ووفقاً لشبكة «آر تي» الروسية، فقد أدلى بوتين بهذه التصريحات، أثناء لقاء أجراه مع عدد من تلاميذ المدارس، يوم 1 سبتمبر (أيلول)، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.


ونشر أحد الصحفيين مقطع فيديو قصيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، لنقاش بوتين مع أحد الطلاب حول تكنولوجيا الجينات.

وقال الرئيس الروسي للطالب: «تكنولوجيا الجينات مهمة وخطيرة، وفقاً للخبراء. ويقال إن أولئك الذين سيتولون مناصب قيادية في هذا المجال سيكون في أيديهم سلاح ذو قوة تدميرية رهيبة».


وأكد بوتين أن روسيا ستظل ملتزمة بالحفاظ على النهج الأخلاقي في أبحاث علم الوراثة، مشيراً إلى أن البلاد ستتأكد من أن «الأسس الإيجابية» التي يقوم عليها هذا العلم لن تتحول إلى «تهديد للبشرية جمعاء».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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