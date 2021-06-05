السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

نحو 3.6 مليار دينار قيمة حركات الدفع الإلكتروني

بلدية إربد تعلن عن طريقة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا للعاملين بالجامعات

الأردنيون يجيبون على سؤال 'لماذا أُنزل القاطع'؟

الصحة : لا نريد لهذا الأمر أن يعيدنا إلى المربع الأول

جولييت عواد توجه رسالة للاردنيين

إنفلونزا الطيور تعود للعراق من جديد.. نفوق آلاف الدواجن في البصرة

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأحد

البدور : يجب وضع التشريعات لإنصاف أطباء الإقامة

السبت، 05-06-2021 03:30 م

بوتين: سأفتقد ميركل

60bb68604236042a2826d089


الوكيل الإخباري- اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيفتقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد اعتزالها السياسة عقب الانتخابات البرلمانية في بلدها في سبتمبر القادم.

وقال بوتين، خلال لقاء عقده أمس الجمعة مع وسائل إعلام دولية كبرى على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ردا على سؤال عما إذا كان سيفتقد ميركل بعد رحيلها من منصبها: "بالتأكيد. لا أعرف من سيخلفها، وأقيمت بيننا علاقات مهنية بالفعل وأقدرها تقديرا عاليا جدا".

وأشاد الرئيس الروسي بالمستشارة الألمانية، واصفا إياها بأنها "سياسية مخضرمة وشخص صريح ومتسق قادر على الدفاع عن مواقفه".

وأعرب بوتين عن تطلعه لأن تتميز الحكومة الألمانية المستقبلية بنفس القدر من الاستقرار والثبات في علاقاتها مع روسيا.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
عراق

العراق يشيد بدعم روسيا بشأن إرسال مراقبين للانتخابات

1578318970blobid0

هجوم مسلح على قرية بشمال بوركينا فاسو

60bb65f84c59b71dcc01321c

إنفلونزا الطيور تعود للعراق من جديد.. نفوق آلاف الدواجن في البصرة

7556916-1942609333

مرض مجهول يتفشى في كندا

60bb535d4c59b71dcc0131ff

وصول وفد من المكتب السلطاني في سلطنة عمان إلى صنعاء

ق2

مأساة جديدة.. جرحى في حادث قطار بمصر اليوم السبت -صور

أخبار متعلقة
5202115124627380142277

أميركا: بايدن يؤيد وقف إطلاق النار بغزة

60a0b8f14c59b756a53589da

أطباء مصر يتطوعون لعلاج مصابي غزة

cd82c21c966111ef0d76211c5c5e80a3

أردوغان يؤكد ضرورة تدخل مجلس الأمن لوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي

609a38f84c59b753444c779e

فلكي سعودي يتوقع يوم عيد الفطر

609a2c6d42360452b6027681

أنباء عن تلقي كوريا الشمالية عرضا من واشنطن لشرح نتائج مراجعة السياسة الأمريكية تجاهها

609a134242360452e0568a54

موسكو: واشنطن تورط بعض الدول في صنع أسلحة بيولوجية