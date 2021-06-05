بوتين: سأفتقد ميركل

الوكيل الإخباري- اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيفتقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد اعتزالها السياسة عقب الانتخابات البرلمانية في بلدها في سبتمبر القادم.



وقال بوتين، خلال لقاء عقده أمس الجمعة مع وسائل إعلام دولية كبرى على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ردا على سؤال عما إذا كان سيفتقد ميركل بعد رحيلها من منصبها: "بالتأكيد. لا أعرف من سيخلفها، وأقيمت بيننا علاقات مهنية بالفعل وأقدرها تقديرا عاليا جدا".



وأشاد الرئيس الروسي بالمستشارة الألمانية، واصفا إياها بأنها "سياسية مخضرمة وشخص صريح ومتسق قادر على الدفاع عن مواقفه".



وأعرب بوتين عن تطلعه لأن تتميز الحكومة الألمانية المستقبلية بنفس القدر من الاستقرار والثبات في علاقاتها مع روسيا.

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المصدر: روسيااليوم