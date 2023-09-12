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الثلاثاء، 12-09-2023 02:38 م

بوتين: مخربون أوكرانيون اعترفوا بتدريبهم من قبل بريطانيين

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الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أعضاء مجموعة تخريبية أوكرانية كانوا يخططون لتفجير خطوط الكهرباء وتم أسرهم في روسيا، اعترفوا بأن تدريبهم تم من قبل مدربين بريطانيين.

وقال بوتين في خطاب ألقاه في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية: "أسر جهاز الأمن الفدرالي الروسي عدة أشخاص خلال الاشتباك، تم القضاء (على بعضهم)، وتم أسر الباقي، واتضح أن هذه كانت مجموعة تخريبية للمخابرات الأوكرانية. والاستجوابات جارية، وهي تظهر أن مهمتهم هي إلحاق الضرر بإحدى محطات الطاقة الذرية لدينا، وتفجير خطوط الكهرباء بهدف تعطيل عمل محطة الطاقة في نهاية المطاف. وهذه ليست المحاولة الأولى من نوعها".

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وأضاف أنه اتضح أيضا أثناء الاستجواب أن تدريب المخربين جرى بقيادة المدربين البريطانيين.


وتساءل: "هل يفهمون ما يلعبون به أم لا؟ لماذا يستفزوننا لاتخاذ نوع من الإجراءات الانتقامية ضد المنشآت الذرية الأوكرانية ومحطات الطاقة الذرية؟".

 

RT

 




 

 


 

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