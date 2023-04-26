بوتين وباشينيان يبحثان هاتفيا الوضع في قره باغ

الوكيل الإخباري- صرح المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرمني بأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان بحث الوضع في إقليم قره باغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الأربعاء.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في موقع الحكومة الأرمنية: "تم بحث المسائل الخاصة بممر لاتشينسكي والوضع الإنساني في إقليم قره باغ".



وقالت خدمة حرس الحدود الأذربيجانية، سابقا، إن وحداتها أقامت نقطة تفتيش حدودية على الحدود مع أرمينيا في بداية الطريق في ممر لاتشينسكي الذي يؤدي إلى مدينة ستيباناكيرت.



وأوضحت باكو أن سبب إقامة نقطة التفتيش يعود إلى الاستخدام غير الشرعي لهذا الطريق من قبل الجانب الأرمني وتهديدات أمنية. وأشارت إلى أنها أخبرت قيادة قوات حفظ السلام الروسية ومركز المراقبة الروسي التركي بذلك.



من جهتها وصفت وزارة الخارجية الأرمنية إقامة نقطة التفتيش هذه بأنها انتهاك صارم للاتفاقية الثلاثية بين زعماء أرمينيا وروسيا وأذربيجان لعام 2020.



أما وزارة الخارجية الروسية فقالت، سابقا، إن الخطوات أحادية الجانب كلها غير مقبولة، مشيرة إلى نمو عدد حالات انتهاك نظام وقف إطلاق النار ودعت يريفان وباكو إلى تنفيذ الاتفاقية الموجودة.

روسيا اليوم