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الأربعاء، 01-11-2023 07:29 م

بوتين يرسل رسالة خاصة إلى رئيسي

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الوكيل الاخباري- أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة خاصة إلى نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي".

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وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية: "إن رسالة بوتين إلى رئيسي، سلمها ممثل الرئيس الروسي الخاص لافرونتيف، الذي وصل إلى طهران اليوم، في لقائه امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان".

وجرى خلال هذا اللقاء، مناقشة آخر التطورات الإقليمية ولا سيما الوضع الراهن في قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون الإيراني الروسي في غضون هذه الأحداث.

كما سلّم مبعوث الرئيس الروسي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رسالة خاصة من بوتين مخاطبا فيها رئيسي، بحسب الوكالة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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