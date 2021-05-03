الإثنين 03-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخصاونة : جميعنا شركاء في هذا الوطن

مركز المزار الشمالي ينظم مسابقات دينية

إغلاق محطتين لتحلية المياه في الزرقاء

محاضرة في الكرك حول فضائل رمضان

فلسطين النيابية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جراح في القدس

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة رخص مهن أمانة عمان

وزير العمل وتجارة الاردن يبحثان ملفات للقطاع التجاري

صحة عجلون تكثف جولاتها الرقابية الميدانية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القاضي والعطين

نحو 14 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

الإثنين، 03-05-2021 03:40 م

بوتين يصدر قرارا بتقديم مخصصات مالية شهرية للنساء الحوامل

بوتين


الوكيل الإخباري - أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الوزراء ابتداءً من 1 تموز/ يوليو من هذا العام، بضمان دفع مبلغ شهري للنساء الحوامل، إذا كان قد مر على حملهن ستة أسابيع أو أكثر.

اضافة اعلان

جاء ذلك في قائمة التعليمات الخاصة بتنفيذ رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية المنشورة على موقع الكرملين، صباح اليوم الاثنين.


وجاء في نص القرار: "يتعين على الحكومة الروسية أن تضمن، ابتداءً من 1 تموز/ يوليو 2021، دفع مبلغ شهري قدره نصف الحد الأدنى للمعيشة في سن العمل في روسيا".


وتابع النص: "يشمل القرار النساء اللواتي يستمر حملهن ستة أسابيع أو أكثر، ويتم تسجيلهم في المنظمات الطبية في المراحل المبكرة من الحمل، ولا يتجاوز متوسط دخلهن الحد الأدنى لدخل الفرد في روسيا".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
608fe5af4236044d526477c6

وزير الدفاع التركي يتوجه إلى ليبيا

bb58e448-f535-404f-8c61-789ed09b9c4e_16x9_1200x676

وفد تركي رفيع يزور القاهرة قريباً

مصرع

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

علم-السعودية-المملكة-الرياض

وزير جديد للاقتصاد والتخطيط في السعودية

حرارة

السعودية : 3 ملايين زائر ومعتمر خضعوا لكشف الحرارة منذ بدء رمضان

84

بلينكن: الصين تنتهج سلوكا عدوانيا

أخبار متعلقة
بوتين 2

بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا على مستوى عال

بوتين

بوتين يعزي رئيس إندونيسيا بضحايا طاقم الغواصة البحرية

بوتين-1

بوتين: روسيا سترد سريعا وبقسوة على الاستفزازات الأجنبية

607fc8694c59b72fe4415a56

بوتين يتوجه برسالته السنوية إلى البرلمان الروسي اليوم

6076a1c7423604209f71ed7c

الخارجية الروسية تعلق على لقاء لافروف وكيري في دلهي

بايدن

الخارجية الروسية تقوم بدورها بشأن التحضير للقاء بوتين وبايدن