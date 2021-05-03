بوتين يصدر قرارا بتقديم مخصصات مالية شهرية للنساء الحوامل

الوكيل الإخباري - أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الوزراء ابتداءً من 1 تموز/ يوليو من هذا العام، بضمان دفع مبلغ شهري للنساء الحوامل، إذا كان قد مر على حملهن ستة أسابيع أو أكثر.

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جاء ذلك في قائمة التعليمات الخاصة بتنفيذ رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية المنشورة على موقع الكرملين، صباح اليوم الاثنين.



وجاء في نص القرار: "يتعين على الحكومة الروسية أن تضمن، ابتداءً من 1 تموز/ يوليو 2021، دفع مبلغ شهري قدره نصف الحد الأدنى للمعيشة في سن العمل في روسيا".



وتابع النص: "يشمل القرار النساء اللواتي يستمر حملهن ستة أسابيع أو أكثر، ويتم تسجيلهم في المنظمات الطبية في المراحل المبكرة من الحمل، ولا يتجاوز متوسط دخلهن الحد الأدنى لدخل الفرد في روسيا".

سبوتنيك عربي