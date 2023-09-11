بوريل يعلن موقف الاتحاد الأوروبي من الانتخابات في شبه جزيرة القرم

الوكيل الاخباري- صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالانتخابات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وغيرها من المناطق المنضمة إلى روسيا حديثا.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث تابع أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالانتخابات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأشار إلى "عواقب" على القيادة السياسية وأولئك الذين شاركوا في تنظيم التصويت.

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وتابع بوريل أن الاتحاد الأوروبي "لا يعترف ولن يعترف بحقيقة إجراء ما يسمى بـ (الانتخابات) ونتائجها، وستواجه القيادة السياسية الروسية والمشاركين في تنظيمها عواقب هذه الأعمال غير القانونية"، حسب تعبيره.



ويزعم الاتحاد الأوروبي أن إجراء الانتخابات في هذه المناطق كان محاولة أخرى "لإضفاء الشرعية على السيطرة العسكرية غير القانونية على هذه المناطق"، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي أوكرانية.