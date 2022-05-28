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السبت، 28-05-2022 04:59 م

بولندا تستقبل 3.66 مليون لاجئ أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية

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الوكيل الاخباري- استقبلت بولندا ما يقرب من 66ر3 مليون لاجئ، فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في أواخر شباط الماضي.

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وذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، وفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية، اليوم السبت، أنه منذ 24 من شباط، عبر إجمالي 3 ملايين و659 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا.


وأوضحت الوكالة أن نحو 22 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الجمعة، مقابل 22 ألفا و100 لاجئ في اليوم السابق عليه.


يذكر أن بولندا مررت في شهر آذار الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

 

بترا

 




 

 


 

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