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الإثنين، 15-05-2023 04:38 م

بولندا تستلم أول قاذفات صواريخ "هيمارس" الأمريكية

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الوكيل الإخباري - استلم الجيش البولندي اليوم الاثنين، أول قاذفات لمنظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" (HIMARS)، وبث التلفزيون البولندي مراسم وصول طائرة نقل إلى مطار وارسو العسكري.

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وقال وزير الداع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، خلال مراسم التليسم: "اليوم نستلم أول منظومات هيمارس في الجيش البولندي".


وأوضح أنه سيتم تسليم أول دفعة من منظومات "هيمارس" إلى لواء المدفعية الأول من الفرقة الميكانيكية 16 المتمركزة في شمال شرق البلاد.


وقال الوزير: "مهمتها ستكون احتواء المعتدي على الجناح الشرقي للناتو".


وفي عام 2019 اشترت بولندا 20 منظومة من طراز "هيمارس" مع 18 منصة إطلاق ومنصتي تدريب بقيمة 414 مليون دولار.


وفي فبراير الماضي أعربت بولندا عن رغبتها في شراء 500 منظومة أخرى من هذا الطراز.

 

RT

 




 

 


 

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