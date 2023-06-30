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الجمعة، 30-06-2023 07:10 م

بولندا تطالب أميركا نشر أسلحة نووية على أراضيها

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في ختام قمة المجلس الأوروبي، إن بلاده طلبت من حلف الناتو نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

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وأضاف: "بسبب عزم روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، نحن نطلب من كل الناتو أن نتمكن من الانخراط في برنامج Nuclear Sharing".


وشدد رئيس الوزراء البولندي على رغبته العارمة في أن يتم نشر أسلحة نووية في بولندا في أسرع وقت ممكن.

وقال: "هذا وقبل كل شيء، يجب أن يكون قرار شركائنا الأمريكيين، شركائنا في الناتو. نعلن أننا نريد تحركا سريعا".


ومن المعروف أن برنامج Nuclear Sharing(المشاركة النووية) للولايات المتحدة يقضي بنشر أسلحتها النووية في دول الناتو التي لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا وبيلاروس اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي الأخيرة، وهو أمر لا ينتهك الالتزامات الدولية.

 




 

 


 

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