"بوليتيكو": حديث الضباط الألمان السري عن ضرب جسر القرم حقيقة لم تخضع للرقابة

الوكيل الإخباري - وصفت صحيفة "بوليتيكو" حديث الضباط الألمان الذي نشرته روسيا وبحثوا فيه ضرب جسر القرم، بأنه "حقيقة دامغة لم تخضع للرقابة في ألمانيا"، في إشارة ضمنية للتضليل الذي تمارسه برلين.



وكتبت الصحيفة: "لم يكن أي شيء مما قاله الضباط مزورا"، مشيرة إلى أن حقيقة أن هذا التسجيل ليس معلومات مضللة، بل "حقيقة دامغة لم تخضع للرقابة في ألمانيا".

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وكشفت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا عن تسجيل صوتي يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات"، مشيرة إلى أن "رفاقا من أصحاب الرتب في الجيش الروسي" سلموها التسجيل.



وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هذه المحادثة تؤكد ضلوع الغرب المباشر في نزاع أوكرانيا.



وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ضرورة تحمل الغرب المسؤولية عن الممارسات الهدامة التي خطط لها ونفذها.



من جهته أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تجري تحقيقا شاملا ومكثفا في هذا التسجيل، فيما أشار وزير دفاعه لأهمية كشف كيفية اعتراض الحديث، في اعتراف غير مباشر منه بأن التسجيل ليس مزورا.

RT