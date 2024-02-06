روسيا تجهّز الجيش بغواصة نووية جديدة

الوكيل الإخباري - شهد مصنع "سيفماش" الروسي مؤخرا احتفالية رسمية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة نووية جديدة، صممت لصالح الجيش.

اضافة اعلان



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:"شهد مصنعنا في 3 فبراير الجاري احتفالية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة الأمير بوجارسكي التي تنتمي لفئة غواصات Borei-A النووية الحاملة للصواريخ".



وحضر الاحتفالية القائد العام لسلاح البحرية الروسي الأدميرال، نيكولاي يفمينوف، وعدد من الشخصيات الحكومية والعسكرية الروسية، وممثلون عن مؤسسات تصنيع السفن والغواصات الحربية في روسيا".

RT