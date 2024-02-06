الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

ماذا ينتظر الأمير ويليام بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

التربية الفلسطينية: 4895 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

قناة إسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب نتنياهو

التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بخان يونس

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

هآرتس: تحقيق عسكري بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة بمستوطنة بئيري

الثلاثاء، 06-02-2024 09:06 ص

روسيا تجهّز الجيش بغواصة نووية جديدة

65c0c76c4c59b713896bb32c


الوكيل الإخباري - شهد مصنع "سيفماش" الروسي مؤخرا احتفالية رسمية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة نووية جديدة، صممت لصالح الجيش.

اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:"شهد مصنعنا في 3 فبراير الجاري احتفالية بمناسبة الانتهاء من أعمال تصنيع غواصة الأمير بوجارسكي التي تنتمي لفئة غواصات Borei-A النووية الحاملة للصواريخ".


وحضر الاحتفالية القائد العام لسلاح البحرية الروسي الأدميرال، نيكولاي يفمينوف، وعدد من الشخصيات الحكومية والعسكرية الروسية، وممثلون عن مؤسسات تصنيع السفن والغواصات الحربية في روسيا".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65c1de0142360459be58ae08

قائد الجيش الإستوني: روسيا تجاوزت التوقعات في إنتاج الذخيرة

11

ماذا ينتظر الأمير ويليام بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

65c1d7ae423604590053418d (1)

غروسي يعلن أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل

19_2024-638426861902897746-289

تحطم مروحية "مي-8" شمال غربي روسيا

65c1b0aa4c59b767b942bfd5

نائب أوكراني يعلن وصول بوريل إلى كييف

65c1b9e14236042e58383c5e

الدفاعات الروسية تسقط 7 مسيرات أوكرانية غربي روسيا

أخبار متعلقة
65b8e3f94c59b7055f280de6

صربيا تعلن تسلمها سلاحا روسياً

65a77cab4c59b7097035ab2a

استخباراتي أمريكي سابق: سيزداد تفوق الجيش الروسي على القوات الأوكرانية

65a4c3944c59b748d72e455a

صحيفة Bild: الجيش الألماني يستعد "لصد بوتين"

659fbf8342360458446b2b49

مجلة أمريكية تنصح زيلينسكي: الوقت ليس حليفك

659be7db4c59b775853c6397

رئيس دونيتسك: أوكرانيا كدولة انتهت

659b9e454c59b77baf7d6fee

كييف: لا أحد يطالبنا بالتفاوض مع روسيا على تجميد النزاع