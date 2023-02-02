بوينغ تزود الدفاع الأميركية بمنظومة صواريخ عابرة للقارات

الوكيل الإخباري - فازت مجموعة بوينغ بعقد قيمته 1,6 مليار دولار لتزويد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بمنظومة صواريخ بالستية عابرة للقارات "مينيوتمان 3" بحسب ما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية وصحيفة "واشنطن بوست".

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وقالت وزارة الدفاع الأميركية التي تنشر العقود الممنوحة لمختلف الموردين يوميا، إن العقد لا ينص على عدد محدد من أنظمة التوجيه التي ستسلمها "بوينغ" لكنه ينص على استمراره حتى الأول من شباط 2039.



وأطلق الصاروخ غير المزود بقنابل من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا وقطع 6760 كيلومترا فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من أرخبيل كواجالين الصغير في جزر مارشال وهو الصاروخ البالستي العابر للقارات الوحيد الذي يُطلق من الأرض في الترسانة النووية للولايات المتحدة.

بترا