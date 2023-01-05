الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني

السير: 558 وفاة بحوادث سير في المملكة خلال 2022

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد فاجعة الشبان الثلاثة في الزرقاء

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس في الأردن

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من القدس

محضر الفيدرالي : لا خفض للفائدة في 2023

العثور على جثة شخص داخل مركبة تاكسي في عمان

في 5 أيام.. 7 وفيات بحوادث سير من بداية 2023

أسعار الذهب تنتعش عالمياً

الأمن يكشف سبب حادث أودى بحياة 3 أفراد في الزرقاء أمس

الخميس، 05-01-2023 09:00 ص

أستراليا تنوي اقتناء صواريخ "هيمارس" الأمريكية

6297a2f642360459f9749bbe


الوكيل الإخباري - أفادت قناة ABC News الأسترالية بأن الحكومة الأسترالية ستشتري "راجمات" صواريخ "هيمارس" الأمريكية.

اضافة اعلان


وبحسب القناة، "سيتلقى الجيش الأسترالي قدرة هجومية بعيدة المدى غير مسبوقة من خلال شراء HIMARS الأمريكية.. دخلت حكومة أنتوني ألبانيز في اتفاقية لشراء 20 مركبة MLRS محمولة على شاحنة بحلول عام 2026".


ووفق القناة التلفزيونية نقلا عن الحكومة فإن إجمالي قيمة حجم المشتريات يتراوح بين مليار وملياري دولار أسترالي (من 681.5 مليون إلى 1.36 مليار دولار أمريكي).


من جانب آخر لفتت القناة إلى أن الحكومة أبرمت أيضا صفقة للحصول على صواريخ البحرية النرويجية (NSM) للسفن الحربية الأسترالية العام المقبل.


في نهاية ديسمبر 2022، ذكرت صحيفة أسترالية أن الحكومة الأسترالية تدرس إنشاء نظام صاروخي جديد لحماية المناطق في شمال البلاد على خلفية النشاط الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63b66c7e42360441fe37367f

مقتل 8 أفراد من عائلة واحدة في ولاية يوتا الأمريكية

63b66eeb4236045fa87641b1

بوريل يزور الرباط لبحث القضايا الإقليمية المشتركة

63b663984c59b757100100e2

كيربي: واشنطن ستواصل تعزيز الاستعداد الدفاعي ضد التهديدات الكورية الشمالية

fc942895-41b5-4142-a4c4-ebc768b45366

جلسة علنية بمجلس الأمن بشأن القدس

63b648c34c59b756f14bd6df

تايوان توسع القيود المفروضة على تصدير السلع إلى روسيا وبيلاروس

image (12)

عشرة قتلى على الأقلّ في غرق قارب في نهر بشمال نيجيريا

أخبار متعلقة
63a29c4b4c59b76eeb64b0bc

تونس ترفع أسعار الماء الصالح للشرب

48769958_303

الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021

63235118_401

تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء إيطاليا وابنتها

1000x563_cmsv2_f9a9ceaf-5f2f-56ef-8f92-68aadd7d6990-7235686

بولندا تتهم ألمانيا بخيانة الأمانة في خلاف حول أنظمة الدفاع الجوي

1021806686_0_156_3344_2047_600x0_80_0_0_10a5e26fd43fa8a3a2df3ebe336b22db

وارسو تشتري 116 دبابة "أبرامز" إضافية من الولايات المتحدة

thumbs_b_c_41447f2d341d8df6a8fc447012fd678a

كندا تحقق بوصول قطع محلية الصنع لمسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا