الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 09:34 ص

صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضا طفيفا في 2022

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الثلاثاء أن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية سجلت انخفاضا طفيفا في 2022، على الرغم من إرسال شحنات إلى أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.

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فقد أشارت البيانات إلى أن الوزارة منحت موافقات لتصدير أسلحة بقيمة 8.36 مليار يورو (8.82 مليار دولار) في 2022، وهي أسلحة حربية بقيمة 3.96 مليار يورو وأسلحة أخرى بقيمة 4.4 مليار يورو، وذلك انخفاضا من 9.35 مليار يورو في 2021.


واعتُمد تصدير أسلحة بما يزيد قليلا عن 2.2 مليار دولار إلى أوكرانيا، وهي أكثر منها لأي دولة أخرى.

 

يورو نيوز

 




 

 


 

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