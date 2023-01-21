بريطانيا تزود أسطولها البحري بسفن إمداد عسكري جديدة

الوكيل الإخباري - أعلن موقع Naval News أن بريطانيا ستزود سلاح بحريتها بسفن إمداد عسكري جديدة.

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وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "وزارة الدفاع البريطانية وقعت عقودا رسمية مع مجمع Team Resolute الصناعي لتزويد سلاح البحرية في جيشها بثلاث سفن إمداد عسكري جديدة، وبلغت قيمة الصفقة 1.6 مليار جنيه استرليني (نحو 1.97 مليار دولار).



وأشار الموقع إلى أن مجمع Team Resolute يتعاون مع أحواض بناء السفن البريطانية Harland & Wolff وشركة التصميم BMT، ومع القسم المحلي الموجود في بريطانيا التابع لشركة Navantia الإسبانية.



وحول الموضوع قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس: "عمل Team Resolute على هذا المشروع يساهم بتطوير وازدهار صناعة السفن في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، نحن سعيدون أن Navantia التي تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة السفن على استعداد لمشاركتنا معرفتها وخبراتها أيضا، ونتطلع لتعاون طويل الأمد معها في المستقبل".



ولم تكشف بريطانيا عن التفاصيل التي تتعلق بخصائص سفنها الجديدة بعد، لكن التسريبات تشير إلى أن طول كل سفينة سيكون 216 م، وتصميمها سيكون مطورا عن تصميم ناقلات الوقود التي بنيت لصالح الجيش البريطاني في إطار مشروع BMT.

RT