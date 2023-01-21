السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

إغلاق مؤقت لطريق خدمات قناة الملك عبدالله من الأحد وحتى الاثنين المقبل

نقيب الألبسة: الخصومات على البضائع الشتوية أكثر نسبياً من المعتاد

الدفاع المدني: 919 حالة إسعافية الجمعة

ضريبة الدخل والمبيعات: نظام الفوترة لم يأتي لإقرار ضريبة

الدوريات الخارجية تسيطر على تسريب مادة البنزين من أحد صهاريج نقل

تقرير: الفضة بديل الذهب خلال سنوات الركود والتضخم

الوطني للأمن السيبراني يحذر من طلبات الصداقة على منصات التواصل - فيديو

السبت، 21-01-2023 11:32 ص

بريطانيا تزود أسطولها البحري بسفن إمداد عسكري جديدة

4507191


الوكيل الإخباري - أعلن موقع Naval News أن بريطانيا ستزود سلاح بحريتها بسفن إمداد عسكري جديدة.

اضافة اعلان


وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "وزارة الدفاع البريطانية وقعت عقودا رسمية مع مجمع Team Resolute الصناعي لتزويد سلاح البحرية في جيشها بثلاث سفن إمداد عسكري جديدة، وبلغت قيمة الصفقة 1.6 مليار جنيه استرليني (نحو 1.97 مليار دولار).


وأشار الموقع إلى أن مجمع Team Resolute يتعاون مع أحواض بناء السفن البريطانية Harland & Wolff وشركة التصميم BMT، ومع القسم المحلي الموجود في بريطانيا التابع لشركة Navantia الإسبانية.


وحول الموضوع قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس: "عمل Team Resolute على هذا المشروع يساهم بتطوير وازدهار صناعة السفن في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، نحن سعيدون أن Navantia التي تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة السفن على استعداد لمشاركتنا معرفتها وخبراتها أيضا، ونتطلع لتعاون طويل الأمد معها في المستقبل".


ولم تكشف بريطانيا عن التفاصيل التي تتعلق بخصائص سفنها الجديدة بعد، لكن التسريبات تشير إلى أن طول كل سفينة سيكون 216 م، وتصميمها سيكون مطورا عن تصميم ناقلات الوقود التي بنيت لصالح الجيش البريطاني في إطار مشروع BMT.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63085065_6

نيويورك تايمز: انقسام في الناتو بشأن إمدادات أوكرانيا بالدبابات

yoHISJhw0g3AXfyFco3ggSBG6FQ5N0WnSA71oCFz

الصفحة الرسمية للداعية الدكتور محمد راتب النابلسي تؤكد انه بصحة جيدة

image (7)

بيرو تواجه فوضى عامة مع انتشار الاحتجاجات

1674290877068

الصين.. ارتفاع عدد قتلى الانهيار الجليدي بالتبت إلى 28

image - 2023-01-21T110809.128

الولايات المتحدة تحث أوكرانيا على تأجيل هجوم كبير على قوات روسيا

63cb2f824c59b70b50641987

واشنطن تقدم للأمم المتحدة بيانات عن توريد كوريا الشمالية أسلحة لروسيا

أخبار متعلقة
yo0dX

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين

63a8b65e42360479d829e23d

مدفيديف يتوقع انهيار الاتحاد الأوروبي وحرباً أهلية في أمريكا

image - 2022-12-26T164335.879

أكبر تدريبات عسكرية صينية قرب تايوان منذ زيارة بيلوسي

994799_0

"فساد وغسل أموال".. إدانة رئيس المالديف السابق

image - 2022-12-24T143445.312

بريطانيا: اضطراب حركة السفر وسط أحدث موجة إضرابات

92230b13dcf094064ca46c891e33fb7a_XL

الصين تعبر عن معارضتها التامة لقانون الدفاع الأمريكي