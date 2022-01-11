بيان من الديوان الاميري القطري .. الموت يفجع العائلة المالكة في قطر

الوكيل الإخباري - فجع الموت الأسرة الحاكمة في قطر بوفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني الذي وافته المنية ظهر أمس الاثنين.

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ونعى الديوان الأميري القطري في بيان له، الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.



وقال البيان إنه سيصلى على جثمان الفقيد اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم.



ونعى عدد من شيوخ الأسرة الحاكمة والإعلاميين الفقيد، فقال شقيق أمير قطر، جوعان بن حمد: "فقدت الأسرة الأولمبية و الرياضية القطرية أحد شخصياتها المؤسسة بوفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية القطرية. رحم الله الشيخ محمد، ونعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

روسيا اليوم