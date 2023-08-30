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الأربعاء، 30-08-2023 03:34 م

بيسكوف يعلق على "سبب" تحطم طائرة بريغوجين

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا توجد استنتاجات من التحقيق في تحطم طائرة مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، إلا أن "الجريمة المتعمدة" من بين الاحتمالات.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال بشأن السبب في عدم وجود تحقيق دولي في الحادث، وكانت وكالة "رويترز" قد قالت، في إشارة إلى الجانب البرازيلي، وشركة تصنيع الطائرات "إمبراير"، إن روسيا لن تجري تحقيقا دوليا في تحطم هذه الطائرة.

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وتابع بيسكوف: "الآن الظروف مختلفة، وفي هذه الحالة، فإن الوضع مع تحطم هذه الطائرة مختلف تماما، نظرا لعدم وجود استنتاجات من التحقيق. من الواضح أن هناك روايات مختلفة يجري تداولها، بما في ذلك رواية الجريمة المتعمدة".


ودعا بيسكوف إلى انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق الروسية.

 

RT

 




 

 


 

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