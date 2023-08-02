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الأربعاء، 02-08-2023 04:12 م

مودي على خطى بوتين في قمة "بريكس"

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد يشارك "افتراضيا" في قمة دول "بريكس" التي ستعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي في جنوب إفريقيا.

وذكرت "رويترز" أن وزارة الخارجية امتنعت عن التعليق، بينما لم يرد مكتب رئيس الوزراء عندما سألته عما إذا كان مودي سيسافر إلى جوهانسبرغ لحضور القمة التي ستعقد بين 22 و24 أغسطس.

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وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة بريكس في جنوب إفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.


كما أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا أن بوتين لن يحضر قمة "بريكس" في البلاد، وذلك "باتفاق متبادل"، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.


بدوره، حث حزب اليسار الراديكالي في جنوب إفريقيا زعماء الصين والهند والبرازيل على مقاطعة قمة مجموعة "بريكس" المقبلة تضامنا ودعما للرئيس بوتين.


وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة "اعتقال" بحق بوتين، متهمة إياه "باختطاف أطفال من أوكرانيا"، وهو ما تنفيه موسكو.

 

RT

 




 

 


 

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