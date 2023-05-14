"بيلد": زيلينسكي ينسى هاتفه الذكي في برلين

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "بيلد" أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نسي هاتفه الذكي في السيارة خلال زيارته لبرلين.

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"بعد لقائه مع شولتس، استقل زيلينسكي طائرة هليكوبتر. وبعد إحكام غلق الأبواب عندما أصبحت الطائرة جاهزة للإقلاع، أدرك أنه ترك الهاتف الخلوي في السيارة".



وبحسب الصحيفة، تأخرت الرحلة لفترة وجيزة لحين أسرع موظف الشرطة الجنائية الفيدرالية إلى المروحية لإعادة هاتف زيلينسكي.



واليوم الأحد، وصل رئيس أوكرانيا إلى العاصمة الألمانية، حيث التقى بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وأجرى محادثات مع المستشار أولاف شولتس.

RT