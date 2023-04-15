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السبت، 15-04-2023 08:04 م

زيلينسكي يفرض عقوبات على كسينيا شويغو ابنة وزير الدفاع الروسي

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الوكيل الإخباري - وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على قرار مجلس الأمن والدفاع الأوكراني بشأن فرض عقوبات جديدة ضد مواطني روسيا وبيلاروس، بمن فيهم ابنة وزير الدفاع الروسي كسينيا شويغو.

وتم نشر المرسوم "بشأن قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بتاريخ 15 أبريل 2023" بشأن تطبيق التدابير الشخصية الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية (العقوبات) "على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، والذي يضم قائمة بـ 87 اسما.

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ووفقا للمرسوم، تم فرض عقوبات على أكثر من 80 رياضيا روسيا، وكذلك ضد وزير الرياضة والسياحة في بيلاروس سيرغي كوفالتشوك/ وتشمل قائمة العقوبات كسينيا شويغو ابنة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو التي ترأس اتحاد الترياتلون الروسي.


كما وقع زيلينسكي عقوبات ضد بطل العالم، وبطل أوروبا، والعديد من الميداليات الروسية في رياضة الكاراتيه فيكتور غورن، ولاعب الجمباز الروسي، وبطل العالم ثلاث مرات، والبطل الأوروبي خمس مرات أرتور دالالويان. كما تم فرض عقوبات على بطل روسيا ست مرات، وصاحب كأس الاتحاد الأوروبي، لاعب كرة القدم إيغور أكينفيف.


ويتم فرض العقوبات الشخصية لمدة 5 و50 سنة وتنص على تقييد العمليات التجارية، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وإلغاء الزيارات الرسمية، والحرمان جوائز الدولة في أوكرانيا، وما إلى ذلك.


كما فرض زيلينسكي يوم السبت، عقوبات على 254 شركة ومنظمة في روسيا وبيلاروس، وكذلك ضد 438 فردا، من بينهم رياضيون روس مشهورون.

 

RT

 




 

 


 

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