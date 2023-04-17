الإعلام الأمريكي يكشف بوثائق سرية عن "موعد الهجوم الأوكراني المضاد"

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Newsweek، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على تجهيز القوات الأوكرانية، لشن الهجوم المضاد، المزمع "في الـ 30 من أبريل الجاري".



وأوضحت الصحيفة، نقلا عن وثائق سرية حصلت عليها، "أن الإمدادات والدعم يتجهان إلى أوكرانيا قبل الهجوم الأوكراني المضاد المزمع إجراؤه في الـ 30 من أبريل الجاري، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها "يتطلعون إلى المستقبل"، وهم مشغولون بإعداد أوكرانيا لهذا الهجوم".

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يذكر أن البنتاغون ووزارة العدل الأمريكية يحققان في تسريب عدد من الوثائق السرية للبنتاغون والوكالات الأمنية الأمريكية، والتي تخص النزاع في أوكرانيا والتقييمات الأمريكية لحالة القوات الأوكرانية ومستوى تجهيزها والأوضاع الميدانية بشكل عام، وعدد الخسائر وكميات الأسلحة والذخيرة المطلوبة وغير ذلك من التفاصيل العسكرية الحساسة.



ووجهت محكمة في بوسطن يوم الجمعة الماضي، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيشيرا، بسبب "التخزين غير القانوني لمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، ووثائق استخباراتية سرية، وإتاحتها للجمهور العام.



ويواجه تيشيرا عقوبة بالسجن تصل مدة 10 سنوات، وسيبقى رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة في الـ 19 من أبريل 2023.

RT