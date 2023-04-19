الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

البريد الأردني يطلق مشروع توصيل خدمات الترخيص

الأمانة : ذبح ومعاينة 89642 رأس أغنام وأبقار منذ بداية رمضان

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مستشفى في بكين

الملك: أتطلع دوما للعمل مع أخي آل نهيان لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعبينا

الإفطار على سيجارة.. أسرع طريقة للإصابة بأمراض مميتة

الصناعة والتجارة تعد خطة لمراقبة الأسواق في العيد

تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

تعثر الشركات العالمية عن السداد في أعلى مستوياته منذ كورونا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي

التعليم العالي: الطلبة الأردنيين في السودان بخير

الأربعاء، 19-04-2023 01:44 م

هنغاريا توسع قائمة المنتجات المحظور استيرادها من أوكرانيا

2023-02-15T180745Z_769141121_RC2RBZ9JWJSI_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISE-BORODIANKA (1)


الوكيل الإخباري - وسعت هنغاريا قائمة المنتجات المحظور استيرادها من أوكرانيا إضافة إلى الحبوب والبذور الزيتية لتشمل اللحوم والدواجن والبيض والخضروات والعسل ومنتجات المخابز والسكر.

اضافة اعلان


جاء ذلك في منشور بالجريدة الرسمية Magyar Közlöny، حيث شملت قائمة الأطعمة المحظورة كذلك لحوم الماشية ولحوم الماعز والأغنام ولحوم الدواجن والبيض والعسل والخضروات الطازجة والمعلبة وسكر القصب والبنجر وأنواعا مختلفة من دقيق الحبوب والخزب ومنتجات المخابز، بما في ذلك رقائق الفطور والعنب الطازج. وينتهي مفعول هذا المرسوم في 1 يوليو 2023.


يأتي ذلك فيما قال وزير الدولة بوزارة الزراعة الهنغارية ساندور فاركاس في وقت سابق إن هنغاريا قد تمدد الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية المزارعين الهنغاريين بحلول نهاية يونيو.


وكانت بولندا وهنغاريا قد أعلنتا، 15 أبريل الجاري، حظرا على الواردات من أوكرانيا لعدد من المنتجات من أصل نباتي وحيواني حتى 30 يونيو 2023، فيما أكد وزير الزراعة الهنغاري استفان ناغي أن هنغاريا تتوقع من الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير لدعم المزارعين الأوروبيين ومراجعة قواعد الاستيراد المعفيّ من الرسوم الجمركية للمنتجات الزراعية من أوكرانيا.


وتابع ناغي أن المزارعين الهنغاريين فقدوا حوالي ثلث دخلهم بسبب تدفق الحبوب من أوكرانيا، مؤكدا على أنه، إضافة إلى الحبوب، فقد بدأت أوكرانيا العام الماضي، باستخدام نظام الإعفاءات من الرسوم الجمركية، في تصدير العسل والدواجن والبيض إلى أوروبا، ما أدى إلى إزاحة المنتجات الهنغارية من الأسواق التقليدية. ووفقا له، فإن الهيئة الوطنية الهنغارية لسلامة سلاسل الغذاء وجدت حالات تلوث للذرة الأوكرانية بالسموم الفطرية، وأظهرت عدة عينات نتيجة إيجابية في اختبار الكائنات المعدلة وراثيا.


وقد توجه عدد من وزراء الاتحاد الأوروبي، نهاية مارس الماضي، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مطالبين بالتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا، حيث أشارت الرسالة الموجهة من وزراء بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى أن "المشكلات مرتبطة بزيادة كبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا والمجاورة لها"، ويطال ذلك على وجه الخصوص "النمو غير المسبوق في واردات الحبوب والبذور الزيتية والبيض والدواجن والسكر وعصير التفاح والتوت والتفاح والدقيق والعسل والمعكرونة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
643c89b84c59b730e202dd19

اتصالات مصرية مكثفة حول الوضع في السودان

image - 2023-04-19T150429.686

بايدن يعلن عن دخله العائلي السنوي الرسمي

643fc90e4236043ebd33ce79

تونس.. ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الغنوشي

643fc18642360460bb4688ec

"فاينانشال تايمز": أوكرانيا ستطالب الغرب بإمدادها بأنظمة دفاع جوي خلال اجتماع رامشتاين المقبل

643fc3464c59b755bc1b2150

بسبب الجفاف.. تحديد حصص للمياه في تونس

643fc9e2423604569250ba0d

شويغو يتفقد فوج قوات تم تزويده بصواريخ "يارس" الاستراتيجية

أخبار متعلقة
6437d5804236045c6307701a

السفارة الروسية في هنغاريا: الولايات المتحدة تحاول إثبات قدرتها على الإملاءات

64214d994c59b70bf46586a5

إستونيا: أوكرانيا تحتاج إلى سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

641dd8df4c59b749236939d0

الأمم المتحدة تدعو إلى معاملة الأسرى في أوكرانيا بإنسانية

641c34c54236044f157a137b

ميلوني: أنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

641be7e24236047a5c280537

هل سيجبر البنتاغون أوكرانيا على تلغيم دباباتها "أبرامز"؟

641bceb942360415961204fd

خبير أمريكي: واشنطن تخسر نفوذها العالمي بشكل كارثي بتقليلها من شأن موسكو