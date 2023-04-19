هنغاريا توسع قائمة المنتجات المحظور استيرادها من أوكرانيا

الوكيل الإخباري - وسعت هنغاريا قائمة المنتجات المحظور استيرادها من أوكرانيا إضافة إلى الحبوب والبذور الزيتية لتشمل اللحوم والدواجن والبيض والخضروات والعسل ومنتجات المخابز والسكر.

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جاء ذلك في منشور بالجريدة الرسمية Magyar Közlöny، حيث شملت قائمة الأطعمة المحظورة كذلك لحوم الماشية ولحوم الماعز والأغنام ولحوم الدواجن والبيض والعسل والخضروات الطازجة والمعلبة وسكر القصب والبنجر وأنواعا مختلفة من دقيق الحبوب والخزب ومنتجات المخابز، بما في ذلك رقائق الفطور والعنب الطازج. وينتهي مفعول هذا المرسوم في 1 يوليو 2023.



يأتي ذلك فيما قال وزير الدولة بوزارة الزراعة الهنغارية ساندور فاركاس في وقت سابق إن هنغاريا قد تمدد الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية المزارعين الهنغاريين بحلول نهاية يونيو.



وكانت بولندا وهنغاريا قد أعلنتا، 15 أبريل الجاري، حظرا على الواردات من أوكرانيا لعدد من المنتجات من أصل نباتي وحيواني حتى 30 يونيو 2023، فيما أكد وزير الزراعة الهنغاري استفان ناغي أن هنغاريا تتوقع من الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير لدعم المزارعين الأوروبيين ومراجعة قواعد الاستيراد المعفيّ من الرسوم الجمركية للمنتجات الزراعية من أوكرانيا.



وتابع ناغي أن المزارعين الهنغاريين فقدوا حوالي ثلث دخلهم بسبب تدفق الحبوب من أوكرانيا، مؤكدا على أنه، إضافة إلى الحبوب، فقد بدأت أوكرانيا العام الماضي، باستخدام نظام الإعفاءات من الرسوم الجمركية، في تصدير العسل والدواجن والبيض إلى أوروبا، ما أدى إلى إزاحة المنتجات الهنغارية من الأسواق التقليدية. ووفقا له، فإن الهيئة الوطنية الهنغارية لسلامة سلاسل الغذاء وجدت حالات تلوث للذرة الأوكرانية بالسموم الفطرية، وأظهرت عدة عينات نتيجة إيجابية في اختبار الكائنات المعدلة وراثيا.



وقد توجه عدد من وزراء الاتحاد الأوروبي، نهاية مارس الماضي، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مطالبين بالتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا، حيث أشارت الرسالة الموجهة من وزراء بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى أن "المشكلات مرتبطة بزيادة كبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا والمجاورة لها"، ويطال ذلك على وجه الخصوص "النمو غير المسبوق في واردات الحبوب والبذور الزيتية والبيض والدواجن والسكر وعصير التفاح والتوت والتفاح والدقيق والعسل والمعكرونة".

RT