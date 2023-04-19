وزير الدفاع البريطاني: روسيا لن تنهار بعصا سحرية

الوكيل الإخباري - أعرب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمس الثلاثاء عن ثقته بأن أوكرانيا كانت تحضر لهجوما مضادا، معتبرا أن الحرب ستستمر على الأرجح في العام المقبل.



وقال والاس للصحفيين في واشنطن "أنا متفائل بأنه بين هذا العام والعام المقبل ستمتلك أوكرانيا الزخم وموقف القوة. لكن يجب أن نكون واقعيين لن تنهار روسيا بعصا سحرية".

اضافة اعلان



من جهة أخرى، شكك في صحة وتأثير وثائق المخابرات الأمريكية التي تم تسريبها مؤخرا على جمع المعلومات الاستخبارية البريطانية. وقال: "لقد رأيت في هذا التسريب عدم دقة، أو تلاعبا بالمعلومات.. نصيحتي هي ألا تأخذوا الأمر على محمل الجد. رأيت أشياء مسربة أعرف أنها ليست صحيحة".



وأضاف والاس: "نحن جميعا عرضة لهكذا تسريبات.. لا أحب الناس الذين يسربون مواضيع تتعلق بي أو أي شخص آخر، لكن هذا هو الثمن الذي ندفعه لكوننا ديمقراطيون ليبراليون ومنفتحون حيث نثق في الناس".



ورفض التعليق على مواضيع محددة في الوثائق، معترفا بأن أجزاء من التسريبات، "قد تكون صعبة بعض الشيء بالنسبة لعدد من الدول.. لكن إذا كنت في أوكرانيا وتجلس هناك تخوض الحرب، فأنت معتاد على التضليل والتسريبات، وأنت معتاد على محاولات القرصنة".



وتابع قائلا: "لكن هل أعتقد أنها ستقوي روسيا؟ لا. هل ستضعف أوكرانيا؟ لا. هل أعتقد أنها أضرت بعلاقتنا مع الولايات المتحدة؟ بالطبع لا".

RT