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الثلاثاء، 02-04-2024 09:11 ص

بينها 3 عمليات في 20 دقيقة.."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين

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الوكيل الإخباري- نشر "حزب الله" اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 1 أبريل 2024، وفقًا للتالي":


القطاع الشرقي (جنوب لبنان): 1- الساعة 16:00: استهداف فريق فني للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية، وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفه.


2- الساعة 16:10: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته بإصابة مباشرة.


3- الساعة 16:20: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة للمرة الثانية بقذائف المدفعية، وإصابته بإصابة مباشرة.


القطاع الغربي (جنوب لبنان): 1- الساعة 21:50: استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.


من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ يوم الاثنين غارات عدة وقصف 10 أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة راشيا الفخار في جنوب لبنان.


ومع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية.


وفي وقت سابق، أوعز رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان، واستخلاص الدروس من حرب غزة.


هذا فيما يؤكد "حزب الله" أن وقف عملياته ضد إسرائيل، رهن بوقف عدوانها على قطاع غزة.

RT



 




 

 


 

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