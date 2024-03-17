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الأحد، 17-03-2024 09:30 ص

حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت

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الوكيل الإخباري- نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 16 مارس 2024، وفقا للتالي":

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- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):
1- الساعة 11:15 (بتوقيت لبنان): استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 13:04: استهداف ‏ثكنة هونين - راميم بصاروخي بركان وإصابتها إصابة ‏مباشرة.
3- الساعة 15:40: استهداف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.
4- الساعة 15:42: استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.


- القطاع الغربي(جنوبي لبنان):
1- الساعة 15:30: استهداف موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 19:40: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.


ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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