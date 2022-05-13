تأدية صلاة الجنازة على الرئيس الإماراتي الراحل

الوكيل الإخباري - قالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيوخ أدوا صلاة الجنازة على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية الجمعة.



وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".



وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

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سكاي نيوز عربية