الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 12:47 م

تايلاند تغير اسم عاصمتها الى كرونج ثيب مها ناخون

علم-تايلاند


الوكيل الإخباري-غيرت مملكة تايلاند اسم عاصمتها الرسمي من بانكوك إلى كرونج ثيب مها ناخون.

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وقال مكتب الجمعية الملكية التايلندية اليوم الخميس، إن اسم بانكوك سيبقى معترفا به، ولن يدخل الاسم الرسمي الجديد حيز الاستخدام حتى يدقق من لجنة مشاريع القوانين، التي ستأخذ في الاعتبار ملاحظات وزارة الخارجية، حسب ما نقله موقع " بانكوك بوست " الناطق بالإنجليزية .


يذكر ان مجلس الوزراء التايلندي كان قد وافق الثلاثاء الماضي، على مشروع بشأن الأسماء المحدثة للدول والأقاليم والمناطق الإدارية والعواصم، على النحو الذي اقترحه مكتب الجمعية الملكية.


وقامت الجمعية أيضا باعتماد أسماء جديدة لعدد من الدول والعواصم حول العالم، بينها كوالالمبور والعاصمة الإيطالية روما، بالإضافة إلى تغيير عاصمة ميانمار من يانغون إلى ناي بي تاو، وتغيير مملكة نيبال إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية.

 

بترا

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