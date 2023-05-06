تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا اليوم

الوكيل الاخباري - يتوج، السبت، الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والملكة القرينة كاميلا، ملكا بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية.

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وسيتوج الملك تشارلز الثالث (74 عامًا)، بعد 8 أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول عن عمر يناهز 96 عاما.



وقال قصر باكنغهام، إنّه من المقرر أن يتوجه تشارلز وزوجته كاميلا إلى كاتدرائية وستمنستر التي تقام فيها المراسم في أحدث عربة ملكية وهي عربة اليوبيل الماسي التي تم تصميمها للاحتفال بمرور 60 عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث عرش بريطانيا واستخدمت لأول مرة عام 2014.



ويرغب باكنغهام في جعل "هذا الحدث التاريخي" مناسبة احتفالية تمنح "الناس فرصة للالتقاء".



وأوضح القصر أن تتويج تشارلز سيكون في احتفال تغلب عليه الأبهة والعظمة وسط تقاليد تعود إلى مئة عام. ومن المقرر أن تكون مدة المراسم أقصر من المدة التي استغرقتها مراسم تنصيب والدته الراحلة إليزابيث قبل 70 عاما. وسيكون الحدث مختلفا بعض الشيء عن تنصيب الملكة الراحلة في عام 1953؛ لا سيما من حيث الحجم ليتماشى جزئيا مع العصر الحديث ويعكس أزمة تكاليف المعيشة الحالية.



وبعد الانتهاء من المراسم سيعود تشارلز وكاميلا إلى قصر باكنغهام في موكب سيكون أكبر حجما من رحلتهما إلى الكاتدرائية، لكنه سيكون حوالي ثلث الطريق الذي قطعته إليزابيث والبالغ طوله 7.2 كيلومترات عندما احتشد الملايين في الشوارع لمشاهدته.

وكالات