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الإثنين، 20-02-2023 09:20 ص

تجهيزات في سلطنة عمان لاستقبال شخصية مهمة

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الوكيل الاخباري- أعلنت شرطة عمان السلطانية عن منع وقوف السيارات، اليوم الاثنين، على جانبي شارع السلطان قابوس من المطار السلطاني الخاص إلى قصر البركة العامر بالاتجاهين.

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وأهابت شرطة عمان السلطانية بسائقي السيارات الالتزام بما جاء أعلاه والتعاون مع رجال الشرطة خدمة للصالح العام.

وأفادت مصادر بأن السلطات العمانية بصدد التجهيز لزيارة غير معلنة لشخصية مهمة، وأشارت وسائل إعلام إلى أنها الرئيس السوري بشار الأسد، لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل أي جهة رسمية.

وأمس الأحد، وصل قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، عصر إلى العاصمة العُمانية مسقط، لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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