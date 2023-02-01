تحذيرات من ثوران بركان تحت الماء جنوب المحيط الهادي

الوكيل الاخباري- أصدرت السلطات في أرخبيل فانواتو اليوم الاربعاء، تحذيرات جراء ثوران بركان تحت الماء قبالة الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادي.

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وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية والمخاطر الجغرافية في فانواتو أن بركان (إيست إيبي) الواقع على بعد 68 كيلومتراً من العاصمة بورت فيلا، ثار تحت الماء، داعية السكان المحليين بالحذر من أي انفجارات قوية مستمرة وضرورة تجنب مرور السفن والطائرات بمنطقة الثوران، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأشارت الدائرة إلى أن البركان قذف الرماد الى ارتفاع مئة متر فوق سطح البحر في وقت مبكر من صباح اليوم فيما رفع المسؤولون حالة التأهب لتداعيات البركان إلى المستوى الأول على مقياس من 1 إلى 5.



ويقع فانواتو في منطقة حزام النار في المحيط الهادي التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً بشكل متكرر.

بترا