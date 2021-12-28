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الثلاثاء، 28-12-2021 02:31 م

تحذير من تقلبات جوية في مصر الخميس المقبل

منخفض-جوي-يضرب-مصر-يتسبب-في-تقلبات-جوية-وأمطار-1


الوكيل الإخباري-حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من تقلبات جوية تضرب البلاد، الخميس المقبل، وتكون ذروتها يومي الجمعة والسبت على معظم أنحاء الجمهورية.

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وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على معظم مناطق الجمهورية، وهو ما يعمل على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، كما يتسبب في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار.


وأضافت أنه من المتوقع أن تصل الأمطار إلى السيول على بعض مناطق من سيناء وخليج السويس "الزعفرانة - رأس غارب" نتيجة للطبيعة الجبلية لهذه المناطق، وتكون مناطق جنوب البلاد هي أقل المناطق تأثرًا بهذه الحالة من عدم الاستقرار.


ومن المتوقع، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بين 16 و17 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتتراوح الصغرى بين 10 و11 درجة مئوية خلال ساعات الليل.


وتابعت غانم أن حدة عدم الاستقرار تبدأ تخف تدريجيًا ابتداء من يوم الاثنين المقبل، على أن تخف شدة سقوط الأمطار على معظم الأنحاء يوم الأحد، لتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.


ونظرًا لأنّ ذروة حالة عدم الاستقرار تكون ليلة رأس السنة وأول أيام العام الجديد، تنصح عضو المركز الإعلامي بالهيئة المواطنين الراغبين في الخروج والسفر بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل، وساعات الصباح الباكر، نظرًا لانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، مشددة على القيادة بهدوء تام على الطرق خاصة أثناء تساقط الأمطار، والذي يؤدي أحيانًا إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وانزلاق العجلات.


كما نصحت الأفراد بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة وعدم ركن السيارات أسفل بلكونات هذه العمارات، والابتعاد أيضًا عن الأشجار واللوحات المعدنية والتي يمكن أن تتساقط من نشاط الرياح، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار نظرًا للتغيرات السريعة في الخرائط والتوزيعات الضغطية.

 

روسيا اليوم

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