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الإثنين، 20-12-2021 09:57 ص

الانقلاب الشتوي غدا في السعودية

شتاء-خليج


الوكيل الإخباري-حذرت هيئات الأرصاد الجوية في حوض البحر الأبيض المتوسط والسعودية، من الأحوال الجوية المقبلة على المنطقة.

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وكشفت الهيئات عن تطورات حالة الطقس، مع تفاصيل حول تأثير المنخفضات الجوية.
 

على حسابه في "تويتر"، أوضح أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند، قائلا: "اليوم آخر يوم في فصل الخريف وبلغ طوله 90 يوما، ومساء يوم غد عند الساعة السابعة مساء يحدث الانقلاب الشتوي، وتعامد الشمس على مدار الجدي، إيذانا ببدء فصل الشتاء لهذا العام والذي سيستمر 89 يوما".


وأضاف "المسند": "لا تزال "المربعانية" دافئة، ومتوقع من يوم غد أن تكشر "المربعانية" عن أنيابها وتنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس".

 

روسيا اليوم

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