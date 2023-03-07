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الثلاثاء، 07-03-2023 03:19 م

تحطم طائرتي تدريب لسلاح الجو الإيطالي قرب العاصمة روما ومقتل طياريهما

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الوكيل الإخباري- تحطمت اليوم الثلاثاء، طائرتا تدريب لسلاح الجو الإيطالي قرب العاصمة روما، مما أدى إلى مقتل طياريهما.

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وذكرت وسائل إعلامية إيطالية أن الطائرتين اصطدمتا ببعضهما أثناء تحليقهما بالقرب من غيدونيا مونتي سيليو، وهو مركز يقع في ضواحي روما، مما أدى إلى وفاة الطيارين.

وسقطت الطائرتان، في مرج قرب لونجارينا، وحضرت الشرطة وعناصر الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وقال سلاح الجو في مذكرة: "في وقت متأخر من صباح اليوم، طائرتان من طراز U-208 من الجناح الستين في جويدونيا، كانتا في رحلة كجزء من مهمة تدريبية مخطط لها مسبقا. اصطدمت الطائرتان، لأسباب غير معروفة في الوقت الحالي، وتحطمتا في منطقة بالقرب من مطار غيدونيا العسكري. لسوء الحظ، توفي الطياران عند الاصطدام".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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