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الخميس، 23-02-2023 09:04 ص

مقتل 3 أشخاص بينهم طفلة وصحافي في إطلاق نار بولاية فلوريدا

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الوكيل الإخباري - أسفرت سلسلة من عمليات إطلاق النار في وسط ولاية فلوريدا الأمريكية عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وصحافي، وفقا للشرطة، التي قالت إنها ألقت القبض على مشتبه به.

ووقع إطلاق النار في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا على مدار عدة ساعات يوم أمس الأربعاء.

وقال قائد شرطة مقاطعة أورانج جون مينا، إنه في إطلاق النار الأول الذي وقع في حوالي الساعة 11 صباحا، قتلت امرأة في العشرينات من عمرها بعد أن أطلق المشتبه به النار عليها عندما كانا في نفس السيارة معا.

وفي حوالي الساعة 4 مساء، مع تواجد طواقم الأخبار حول الإبلاغ عن جريمة القتل في الصباح، عاد المشتبه به نفسه إلى مكان الحادث وأطلق النار على صحافيين، مراسل ومصور وتوفي أحدهما لاحقا.

وزعم أن المشتبه به دخل منزلا قريبا وأطلق النار على امرأة وابنتها البالغة من العمر 9 سنوات.

وتم القبض على المشتبه به، كيث ملفين (19 عاما) ووجهت إليه تهمة القتل، وقال مينا إنه يتوقع توجيه اتهامات من عمليات إطلاق النار الأخرى أيضا.

وقال مينا إن لموسى "تاريخا إجراميا طويلا، بما في ذلك اتهامات بالسلاح والضرب المشدد".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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