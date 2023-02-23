خطة سلام صينية في أوكرانيا سيعلن عنها هذا الأسبوع

الوكيل الاخباري- أعلن مسؤول أوكراني رفيع المستوى الأربعاء أن الحكومة الصينية لم تتشاور مع كييف أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام في أوكرانيا والتي من المفترض إعلانها هذا الأسبوع.

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وقال المسؤول لعدد من وسائل الإعلام طالبا عدم نشر اسمه إن "الصين لم تستشرنا"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".



وكشف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الذي التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية وانغ يي في ألمانيا الثلاثاء، أن الأخير "أبلغه بعناصر أساسية لخطة السلام الصينية".



وأضاف "ننتظر استلام هذا النص لدراسته بالتفصيل، لأننا لا نستطيع استخلاص النتائج بعد استعراض شفهي فقط".



ولاحقا، أعلن كوليبا في الأمم المتحدة أن "خطة السلام" التي اقترحتها كييف والمؤلفة من عشر نقاط تبقى "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.



من جهته، حذر المسؤول الأوكراني الكبير أمس الأربعاء من أن أي خطة سلام يجب ألا تتجاوز "الخطوط الحمر" التي وضعتها كييف، وأوضح قائلا: "بالنسبة لأوكرانيا، الخطوط الحمر هي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام وحدة الأراضي الأوكرانية"، مضيفا أنه "لن تكون هناك مساومة على أي أرض أوكرانية".

روسيا اليوم