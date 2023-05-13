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السبت، 13-05-2023 04:08 م

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 18 مسيرة أوكرانية ومخازن أسلحة أمريكية وبريطانية الصنع وإسقاط مروحية أوكرانية في خاركوف ومقاتلتي ميغ 29 وسو 25 في لوغانسك وتصفية أكثر من 700 مسلح.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 170 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير حوامل مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika وAkatsia.

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في محور كراسني ليمانسك، تصفية حوالي 75 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدافع ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، ومدفع ذاتي الدفع من طراز Gvozdika.

 

في محور دونيتسك تواصل القوات الروسية وقوات فاغنر قتال القوات الأوكرانية حيث حررت ربعا في الجزء الشمالي الغربي من مدينة أرتيوموفسك. ونفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 98 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية. وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 285 جنديا ومرتزقا، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsia، ومدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، بالإضافة إلى D-30 كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة مدينة كراماتورسك، جمهورية دونيتسك الشعبية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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