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الخميس، 08-09-2022 04:35 م

ترامب: الجميع يريدني أن أترشح في انتخابات 2024

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الوكيل الإخباري - ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة جديدة إلى انه قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024 مؤكدا أن هذا الأمر "سيجعل الكثير من الناس مسرورين" وذلك في مقابلة مع محطة تلفزيونية هندية يرتقب بثها الخميس.

وقال ترامب بحسب مقتطفات من المقابلة التي ستبثها شبكة "ان دي تي في" الهندية بكاملها في وقت متأخر الخميس "الجميع يريدني أن أترشح. أنا أتصدر استطلاعات الرأي".

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وأضاف "كل استطلاعات الرأي، لدى الجمهوريين والديمقراطيين".


وتابع "سأتخذ قرارا في مستقبل قريب جدا. وأعتقد أن الكثير من الناس سيكونوا مسرورين جدا".

 

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