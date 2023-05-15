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الإثنين، 15-05-2023 02:45 م

تركيا.. أوغان يعلن عن الشخص الذي سيدعمه في جولة الإعادة

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الوكيل الإخباري - قال مرشح تحالف "الأجداد" في تركيا سنان أوغان إنه من المحتمل أن يدعم كمال كيليتشدار أوغلو في جولة الإعادة ما لم يتم تقديم تنازلات للحزب المؤيد للأكراد.

ونفى أوغان ما نقلته مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن كونه اشترط لدعم كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية التخلي عن الكرد.

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وقال عبر "تويتر": "لا، دير شبيغل، في المقابلة التي قدمتها لكم، لم أقل شيئا مختلفا عن الشروط العامة التي قلناها للصحافة التركية. من أين أتيتم بهذا؟".
وأشار إلى أنه "يمكن أن يدعم كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية في حال لم يقدم أي تنازلات لحزب الشعوب الديمقراطي".


وقال أوغان إن "تحالف المعارضة لم يكن قادرا على إقناع الناخبين بإمكانية حل مشكلات تركيا"، وتابع أن "إعادة اللاجئين خط أحمر وشرط أساسي لدعم أردوغان أو كيليتشدار أوغلو".


وانتشر أمس الأحد كلام لأوغان في مقابلة مع "دير شبيغل"، قال خلالها إنه سيدعم كيليتشدار أوغلو فقط إذا تم استبعاد حزب "الشعوب الديمقراطي" من النظام السياسي.

واتجهت تركيا إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما أخفق أي من المرشحين الثلاثة، الرئيس التركي مرشح "تحالف الشعب" رجب طيب ⁧أردوغان⁩، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغلو، في الحصول على 50% + 1 من الأصوات.

 

وستنحصر الجولة الثانية بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو، لكونهما حصلا على أعلى نسبة من الأصوات.

 

RT

 




 

 


 

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