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الأحد، 14-05-2023 04:53 م

الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية - صور

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الوكيل الإخباري - قام بعض المواطنين الأتراك بارتداء ألبسة غير تقليدية خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وامتدت طوابير طويلة اليوم الأحد أمام مراكز الاقتراع في المدن الكبرى في تركيا.

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ويدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).


وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.


وسيدلي في الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف ناخب سيصوتون لأول مرة.


ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

 




 




 

 


 

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