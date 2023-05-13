اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان

الوكيل الإخباري - تجمع آلاف الأتراك في ساحة كيزيلاي في منطقة قاسم باشا مسقط رأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعما له.



وحملوا خلال تجمعهم الأعلام التركية والملصقات الداعمة للرئيس أردوغان، خلال التجمع الانتخابي الأخير الداعم للرئيس في منطقة قاسم باشا مسقط رأس أردوغان.

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وللوصول إلى مكان التجمهر يتوجب على الراغبين بالمشاركة إجراء فحص على مرحلتين بحيث يتم فحص المشاركين يدويا من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، ومن ثم يتوجب عليهم المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن التي يقف بجانبها جنود القوات الخاصة.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في الـ 14 من مايو، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على نسبة تصويت 50% من المحتمل إجراء جولة انتخابية ثانية يوم الـ28 من مايو الجاري.

RT