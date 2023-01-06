تركيا تتوقع تصعيدا لحدة التوتر في أوكرانيا في الأشهر المقبلة

الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن حدة توتر الوضع في أوكرانيا ستزداد في الأشهر المقبلة، مضيفا أن بلاده ستواصل جهودها الهادفة لاستئناف عملية المفاوضات.

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وكتب قالن في صفحته على "تويتر": "يبدو أن النزاع في أوكرانيا سيتصاعد في الأشهر القادمة"، ما يعني "أزمة طويلة الأمد".



وأضاف: "ابتداء من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا جهودها لفتح طريق أمام المفاوضات".



واقترح أمس بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، إعلان هدنة على طول خط التماس في أوكرانيا ابتداء من منتصف اليوم الجمعة وحتى نهاية يوم غد السبت.



وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه سيرغي شويغو بإعلان وقف إطلاق النار على طول خط التماس كله في أوكرانيا في هذه الفترة الزمنية.



روسيا اليوم