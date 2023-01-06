الجمعة 06-01-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية ملزمة تضمن حماية الوضع القائم في القدس

الخارجية تتابع حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في بريطانيا

شرطة انجلترا تعلن عن فقدان شاب أردني منذ 16 يوما

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

أمطار في طريقها إلى المملكة

الجيش الباكستاني يحبط عملية إرهابية كبيرة ويقتل 11 إرهابيا

طبيب أردني يمثّل الأردن في واشنطن

بريطانيا: تراجع أسعار المنازل في البلاد للشهر الرابع على التوالي

انخفاض أسعار الغذاء عالميا الشهر الماضي

وفيات الجمعة 6-1-2023

الجمعة، 06-01-2023 01:14 م

تركيا تتوقع تصعيدا لحدة التوتر في أوكرانيا في الأشهر المقبلة

63b7ea114c59b7582702d99d (1)


الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن حدة توتر الوضع في أوكرانيا ستزداد في الأشهر المقبلة، مضيفا أن بلاده ستواصل جهودها الهادفة لاستئناف عملية المفاوضات.

اضافة اعلان

 

وكتب قالن في صفحته على "تويتر": "يبدو أن النزاع في أوكرانيا سيتصاعد في الأشهر القادمة"، ما يعني "أزمة طويلة الأمد".

وأضاف: "ابتداء من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا جهودها لفتح طريق أمام المفاوضات".

واقترح أمس بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، إعلان هدنة على طول خط التماس في أوكرانيا ابتداء من منتصف اليوم الجمعة وحتى نهاية يوم غد السبت.

وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه سيرغي شويغو بإعلان وقف إطلاق النار على طول خط التماس كله في أوكرانيا في هذه الفترة الزمنية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قدس

لبنان: نقابة الصحافة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة المسجد الأقصى

ب

الجيش الباكستاني يحبط عملية إرهابية كبيرة ويقتل 11 إرهابيا

63b7fd684c59b75a777416b9

بايدن يتأمل خيرا للاقتصاد الأمريكي

63b7f04742360423b5066cf3

الإفراج بكفالة عن أسترالية زارت مناطق كانت تحت سيطرة "داعش" في سوريا

1236771908

المملكة المتحدة وألمانيا تتفقان على تعزيز التعاون بينهما

63b7c54742360423b5066cc9

الولايات المتحدة.. تحذير بعد ثوران بركان في هاواي

أخبار متعلقة
image - 2023-01-01T103424.352

زيلينسكي وبوتين يتعهدان بالنصر في خطابيهما بمناسبة العام الجديد

image - 2022-12-26T084430.003

حليف بوتين يكشف سبب عدم شن الغرب حربا على روسيا

image - 2022-12-21T154955.112

بوتين يؤكد مواصلة روسيا تطوير قدراتها العسكرية والنووية

639d9d3d4236047e91298890

شولتس: المهم عدم السماح لخيوط المفاوضات مع روسيا أن تنقطع

image - 2022-12-17T093848.527

الجيش الروسي يستلم أحدث أنظمة الاستطلاع الصوتي الحراري

1069447962_121_0_1668_1160_1920x0_80_0_0_06bae90244acee5eaee5b9baffea720f

ماكرون يتوعد روسيا بالعقاب