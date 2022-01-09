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الأحد، 09-01-2022 10:53 ص

تركيا تعزي باكستان في ضحايا الثلوج بالبنجاب

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الوكيل الإخباري-قدمت وزارة الخارجية التركية، السبت، تعازيها إلى باكستان في ضحايا الثلوج بإقليم البنجاب.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مصرع العديد نتيجة البرد إثر محاصرة الثلوج لسياراتهم في إقليم البنجاب.


وترحم البيان على الضحايا في الحادث المؤسف، وقدم تعازيه إلى الشعب الباكستاني الشقيق وحكومته.


والسبت، أعلنت السلطات الباكستانية، مصرع 21 شخصا في منتجع سياحي إثر الثلوج الكثيفة التي تسببت بمحاصرة آلاف الأشخاص في البنجاب.


وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد، في تصريح نقله تلفزيون "جيو نيوز" المحلي، إن بلدة موري السياحية الجبلية شهدت "أعدادا هائلة من السياح" هي الأعلى منذ نحو 20 عاما، ما تسبب بحدوث أزمة ازدحام.

 

الأناضول

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