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الأحد، 09-01-2022 10:21 ص

باكستان.. ارتفاع ضحايا العاصفة الثلجية الى 21 سائحا

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية الى 21 شخصا في منتجع سياحي إثر الثلوج الكثيفة التي تسببت بمحاصرة آلاف الأشخاص في إقليم البنجاب.

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وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد في تصريح نقله تلفزيون "جيو نيوز" المحلي الباكستاني إن بلدة موري السياحية الجبلية شهدت "أعدادا هائلة من السياح" هي الأعلى منذ نحو 20 عاما، ما تسبب بحدوث أزمة ازدحام.


وأوضح أن الحكومة الفيدرالية في باكستان أرسلت عناصر من الجيش لبدء عملية انقاذ عقب مصرع 21 سائحا داخل سياراتهم في بلدة موري بسبب التساقط الشديد للثلوج في البلدة الجبلية.


وفي وقت سابق اليوم، قال الوزير الباكستاني، إن "نحو 1000 سيارة علقت من الليلة الماضية، تم إجلاء بعضها. كما توفي بين 16 إلى 19 شخصا داخل سياراتهم".


ولفت إلى فرق الإنقاذ ستجلي 1000 سيارة بحلول مساء اليوم فيما ستظل الطرق المؤدية إلى البلدة مغلقة حتى صباح غد".


وحول سبب الوفاة، نقلت قناة جيوز عن راجا رشيد، مسؤول في شرطة البلدة قوله "معظم الأشخاص الذين توفوا في موري لم يموتوا بسبب البرد وإنما بسبب أنهم تركوا أجهزة التدفئة داخل سياراتهم مشغلة وناموا".


وتابع: "قتلتهم أبخرة أجهزة التدفئة".

 

الاناضول

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