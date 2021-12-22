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الأربعاء، 22-12-2021 12:21 م

راصد جوي : بلاد الشام قد تشهد منخفضات قطبية غير مسبوقة منذ 8 أعوام

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الوكيل الاخباري - توقع الراصد الجوي الفلسطيني أيمن المصري، اليوم الأربعاء، أن تشهد منطقة بلاد الشام منخفضات قوية وثقيلة خلال الأسابيع المقبلة، قد تكون هناك فرصة لتساقط الثلوج .

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وقال المصري في مقطع مصور نشره عبر صفحته على الفيسبوك: "ترسم الخرائط الجوية لنهاية هذا الشهر ومطلع العام الجديد وجود منخفضات قوية وثقيلة وفرصة الثلوج قد تكون واردة".


وأضاف المصري: "نتحدث عن فترة ما بعد عشرة أيام من الآن، ولكن ربما يتكلل هذا الانتظار بعد 8 سنوات شيء ثقيل يُزيّن بلاد الشام باللون الأبيض، وقد يكون ذلك خلال الأسابيع القادمة .".


وأوضح المصري أنه سيكون خلال هذا الموسم منخفضات قوية، مبينا أن هناك بعض الإشارات القطبية التي ربما تتعرض بها بلاد الشام.

 

 

 

 




 

 


 

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