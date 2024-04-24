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الأربعاء، 24-04-2024 12:57 م

تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين أكراد شمال سوريا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، أنها حيدت 4 مسلحين أكراد شمال سوريا، ينتمون إلى وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابياً.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، إن "إرهابيين أطلقوا النيران بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار في منطقة عملية درع الفرات"، مضيفة أن "استفزازات الإرهابيين لم تمر دون رد وقد تم تحييدهم".


وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الثلاثاء، تحييد 19 عنصراً من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمالي كل من سوريا والعراق.


وتنفذ القوات المسلحة التركية العديد من العمليات العسكرية واسعة النطاق على مدى عقود في شمال العراق وشمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية وتنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني المحظور، آخرها عمليات "نبع السلام"، و"غصن الزيتون"، و"درع الفرات".

RT

 




 

 


 

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