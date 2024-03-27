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الأربعاء، 27-03-2024 03:54 م

الجيش السوري: التصدى لهجومين إرهابيين بريف حلب وبريف إدلب

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" بأن وحدات الجيش تصدت لهجوم إرهابي على إحدى النقاط العسكرية في ريف حلب، ولهجوم آخر في ريف إدلب.

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وقال المصدر: "تصدت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي بالقوى والوسائط النارية المناسبة لهجوم عنيف شنته المجموعات الإرهابية مساء أمس وقت الإفطار وبأعداد كبيرة بالتزامن مع رمايات كثيفة بالقذائف الصاروخية على نقاطنا العسكرية، حيث تمكنت قواتنا من إفشال الهجوم وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين المهاجمين ودمرت أسلحتهم وعتادهم و قامت بسحب عدد من جثثهم".


وأضاف: "كما تصدت وحدة من قواتنا المسلحة لهجوم مجموعة إرهابية على إحدى نقاطنا العسكرية في ريف حلب الشمالي وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح وتمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصرها".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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